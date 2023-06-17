В субботу, 17 июня, в России вступил в силу закон "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины".

Документ направлен в первую очередь на жителей захваченных территорий Украины, взявших паспорт РФ.

Цель - они должны задекларировать отказ от гражданства Украины.

1. Во всех отделениях МВД РФ и на сайте "Госуслуги" появится форма для заполнения заявления о "нежелании состоять в гражданстве Украины".

По украинским нормам, никакой юридической силы такая бумага не имеет. При этом, в понимании РФ, она должна продемонстрировать лояльность со стороны жителей «новых территорий».

Такое заявление уже публиковала "Страна", его активно пишут и подают в полицию жители "ДНР".

По данным россиян, на сегодня подобных заявителей 30 тысяч человек. В целом же, как прогнозируют в Москве, их будет около 2 млн.

2. Вступающим в силу законом "бывшим" украинцам предписывается "воздерживаться от действий, направленных на реализацию прав гражданина Украины". А именно от использования паспорта и других украинских документов.

В российском МВД анонсировали, что будут проводить соответствующие проверки.

В случае, если силовики выявят подобное "нарушение", человека лишат российского паспорта. Сделают это без суда. И уведомят не только гражданина, но и региональную ФСБ, что можно оценивать как основания для надзора либо проблем при пересечении границы РФ.

Также мы рассказываем, как в захваченных регионах выдают паспорта РФ и другие российские документы. Подробности — в материале "Очередь - от месяца до четырех".