Украина находится под "ядерным зонтиком" Китая благодаря документам, подписанным бывшим президентом Виктором Януковичем и председателем КНР Си Цзиньпином.

Такое мнение выразил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента.

"Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве (речь идет о договоренностях, заключенных в 2013 году тогдашним президентом Виктором Януковичем во время его визита в Пекин - Ред.). В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения в Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Тогдашний президент Украины Виктор Янукович и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию об углублении стратегического партнерства в Пекине в декабре 2013 года.

В частности, в документе говорилось, что Пекин, исходя из заявления правительства КНР от 1994 года, обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением в отношении Украины, учитывая отказ этой страны от ядерного статуса.

Также Китай подтвердил "предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности", если она "станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии".

Напомним, недавно Билл Клинтон заявил о том, что жалеет, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия.

А на днях экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир близок к ядерной войне, и обвинил в этом современных лидеров.

Тем временем появились статистические данные о том, что США, Китай и Россия увеличили число развернутых ядерных боеголовок.