СБУ получила информацию, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, для "теракта с выбросом радиации уже все подготовлено и такой сценарий обсуждается властями РФ".

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель. При этом он уверен, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

А Зеленский прямо обвинял Россию в намерении взорвать Запорожскую АЭС.

В середине июня глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный.

Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.