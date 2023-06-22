СБУ узнала о подготовке Россией теракта на Запорожской АЭС - Зеленский
СБУ получила информацию, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, для "теракта с выбросом радиации уже все подготовлено и такой сценарий обсуждается властями РФ".
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель. При этом он уверен, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
А Зеленский прямо обвинял Россию в намерении взорвать Запорожскую АЭС.
В середине июня глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный.
Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.