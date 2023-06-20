Россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Самое страшное, что за это время ЗАЭС была дополнительно заминирована, и что самое страшное - заминирован именно охладитель. Если они выведут его из строя путем подрыва, будет, давайте так, большая вероятность того, что будут значительные проблемы", — сказал Буданов.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении взорвать Запорожскую АЭС.

Накануне заявления президента Запорожскую АЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. О минировании станции он ничего не говорил. Но сообщил, что находящиеся на АЭС инспекторы организации останутся на объекте.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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