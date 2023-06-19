Появилась фотография, как утверждается, заминированного автомобиля на Каховской ГЭС за девять дней до ее подрыва.

Снимок публикует агентство Associated Press.

Издание заявляет, что получило снятую дроном 28 мая 2023 года фотографию от украинских военных. На ней виден автомобиль, стоящий на плотине и, по всей видимости, начиненный взрывчаткой. Внутри различимы как минимум две некие бочки.

При этом, по мнению Украины, взрыв произошел в машинном отделении плотины. А взрывчатка могла быть размещена сверху, чтобы усилить эффект взрыва. Взрывчатки только в автомобиле не хватило бы для разрушения дамбы.

Также издание заявляет, что Украина не могла разрушить плотину, так как у нее просто нет ракет достаточной мощности - с полезной нагрузкой более 500 кг. А в версию с диверсантами, которые перебрались через Днепр с таким количеством взрывчатки и заминировали ГЭС, опрошенные эксперты не верят.

Украина заявляет, что дамбу взорвала Россия путем предварительного минирования. Москва свою причастность отрицает и утверждает, что дамбу якобы взорвала Украина.

Ранее газета The New York Times писала, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне опрошенные ею эксперты считают возможными, но маловероятными.