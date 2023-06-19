Две трети Криворожской агломерации остались без воды из-за подрыва каховской дамбы. Запасов воды осталось чуть более, чем на месяц.

Об этом сообщил в видеообращении глава Криворожской ГВА Александр Вилкул.

"После разрушения Каховской ГЭС и обмеления водохранилища без днепровской воды осталось 2/3 Криворожской агломерации (в общей сложности агломерация - 800 тысяч вместе с селами, на Каховской воде было примерно 550 тысяч). У нас осталось в нашем транзитном Южном водохранилище воды чуть больше, чем на месяц. И то потому, что мы его держали полным, понимая риски", - сказал Вилкул.

Также он ответил на самые популярные вопросы жителей по поводу ситуации с водой.

По его словам, чтобы компенсировать отсутствие Каховки, нужно около 11 миллионов кубометров воды в месяц. При этом воду можно взять только из Карачунов, а в Карачуны перебрасывать из других водохранилищ Днепровского каскада, стоящих выше по течению.

Пока строят водоводы ниже Кривого Рога от реки Ингулец до Южного, жителям следует сурово экономить воду.



Вилкул допустил, что две трети города останутся вообще без воды.

"Наиболее критический период – сентябрь-октябрь. Теперь гарантии по срокам – без наличия труб, насосов и других материалов – дать никто не сможет", - сказал он.

Также он рассказал, что сейчас город экономит воду за счет максимального снижения ее подачи на промышленные предприятия, запрета работы моек, запрета полива из шлангов и снижения давления. При этом сделать почасовые графики подачи воды, чтобы она была почасово, но у всех, технически сложно.

"Вода – это пять подъемов, при каждом из которых вода скапливается. Чтобы слить систему, нужны сутки, чтобы ее снова заполнить – двое суток. Это не работает с кнопки или рубильника", - объяснил Вилкул.

Также он сказал, что нельзя обеспечить город питьевой водой путём бурения скважин и создания бюветов.

"Первое – это незначительный объем. Второе – у нас под землей высокоминерализованные шахтные воды, а не чистая вода. Точечно мы уже занимаемся открытием скважин, но это не решит проблему", - отметил он.

Ранее Вилкул предупреждал, что часть Кривого Рога может временно остаться вообще без водопроводной воды.

Между тем в Одессе после каховской катастрофы нашли холеровидный вибрион.