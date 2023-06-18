Появились результаты анализа проб воды в Одессе, взятых 17 июня на пляжах в городе после подрыва Каховской ГЭС.

Их публикует Одесский городской совет на своем сайте.

Пробы собирали на пляжах "Ланжерон", "Лузановка", 10 станция Большого Фонтана и "Аркадия". Обнаружены яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,4 раза, соленость ниже нормы в 2,4 раза. В отобранных пробах на 16 станции Большого Фонтана соленость ниже нормы в 2,4 раза.

В горсовете напоминают, что купание в море на пляжах Одессы опасно для здоровья и запрещено. За последнюю неделю в море были обнаружены возбудители инфекционных болезней. В том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы. Тем не менее в Одессе продолжают купаться в море, несмотря на запрет руководства города.

Ранее Одесский горсовет принял решение о закрытии пляжей после отчёта главного санитарного врача Игоря Кузина.