В Одессе запретили купаться и рыбачить в море, лимане и реках.

Сообщение об этом было опубликовано на сайте горсовета.

В нём говорится, что за последнюю неделю в море были обнаружены возбудители инфекционных болезней. В том числе, сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы.

Тем не менее, в Одессе продолжают купаться в море, несмотря на запрет руководства города.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич опубликовала в Фейсбуке стоп-кадр из видео, где по её словам "отец на одном из пляжей с головой погружает ребёнка в зелёную грязную воду".

"С головой ребёнка в воду, и чего не в канализацию сразу? Трупы животных, снесённые затоплением уличные туалеты, продукты, всё это уносится волнами, а мы туда детей?" - возмущается чиновница.

"Я прошу, требую, потому что дети у нас общие - прекратите заходить в воду! Не тяните туда детей, потому что я лично даже не знаю всех букетов морской воды, вы точно уверены, что нам, вам, инфекционка сейчас нужна?.. Едва ли не впервые в жизни я за строгий контроль побережья правоохранителями", - написала Буйневич.

Напомним, Одесский горсовет принял решение о закрытии пляжей после отчёта главного санитарного врача Игоря Кузина.

Ранее "Страна" сообщала, что на черноморском побережье обнаружены ротавирус и сальмонелла.

А перед этим в Херсонской области в воде обнаружили холерную и кишечную палочки.