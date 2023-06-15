В Херсонской, Николаевской и Одесских областях с 19 июня запретят купаться и ловить рыбу из-за существенного ухудшения показателей речной и морской воды.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Игорь Кузин.

При этом пока эпидемическая ситуация в Украине стабильна и вспышки инфекционных заболеваний нет, заверил Кузин. Однако в Одесской области, по его словам, "ситуация довольно рискованная".

Вода из скважин и подаваемая централизованно в Николаевской и Херсонской областях, как сказал Кузин, безопасна. А вот вода в индивидуальных колодцах может быть заражена.

Ранее власти Одессы сообщили, что по результатам проведенного анализа проб воды от 14 июня холера в море у Одессы не зафиксирована. Зато выявлены положительные результаты РНК ротавируса и ДНК сальмонеллы.

Между тем в соцсетях местные жители пишут, что в последние дни морская вода приняла ядовитый зеленый оттенок и у нее появился неприятный запах. Также одесситы выкладывают видео остатков домов, холодильников или просто мусора, который приплыл из Днепра.