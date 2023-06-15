По результатам проведенного анализа проб воды от 14 июня 2023, холера в море у Одессы не зафиксирована.

Об этом сообщает мэрия города Одессы в Телеграм.

Зато выявлены положительные результаты РНК ротавируса и ДНК сальмонеллы.

"В отобранных пробах морской воды от 12.06.2023 выявлены положительные результаты РНК ротавируса-А и ДНК сальмонеллы. Санэпидситуация находится на постоянном контроле" - говориться в сообщении.

Также на пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа в 2 раза, а соленость ниже нормы в 2,6 раза.

На 16-й станции Фонтана наблюдается подобная ситуация.

Ранее соцсетях местные жители сообщали, что в последние дни морская вода приняла зеленый оттенок и появился неприятный запах.

Напомним, к берегам Одессы всю неделю прибивало много мусора и даже трупы животных.

Также "Страна" сообщала, что власти Одессы подтвердили нефтяное пятно в море.