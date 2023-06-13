Сегодня исполняется неделя с момента разрушения Каховской ГЭС. Подводим главные итоги катастрофы к этому моменту.

1. Общее число погибших на данный момент - 27 человек: о десяти сообщали власти Украины, еще о семнадцати - представители российских "администраций".

Эвакуировано с подконтрольной Украине территории более трех тысяч человек (включая Николаевскую область), с левого берега, по заявлениям местных "властей", более 7 тысяч.

Затопленными остаются обширные территории и по несколько тысяч домов на обоих берегах Днепра. Это более 30 населенных пунктов на правом и около 20 на левом берегу.

Вода поднималась в Херсонской области до 11 метров, но теперь спадает на 20-30 сантиметров в день. Сейчас она 2,7 метра, и, по ряду подсчетов, река ниже Каховской ГЭС вернется в свое русло уже к концу этой недели.

При этом хлынувшая вниз по Днепру вода вынесли в Черное море тонны мусора из подтопленной Херсонской области - иногда целые дома и автомобили, а также холодильники и прочую утварь. Одесские пляжи завалены этим мусором, а вода в прибрежной зоне опресняется. По сути - это экологическая катастрофа для Черного моря (подробнее об экологических последствиях читайте здесь).

2. Одновременно резко обмелели территории выше дамбы - в Каховском водохранилище: там уровень воды снизился более, чем на семь метров. Отметим, до катастрофы средняя глубина здесь составляла чуть более восьми метров, а максимальная - 24 метра.

Уровень воды здесь падает везде вплоть до Днепрогэса, а регионы, которые критически зависят от водоснабжения из водохранилища, по сути остались без воды (в том числе Кривбасс).

Также пересыхает поток воды в Крым, который получал воду из Каховского водохранилища.

Также большие вопросы о том, какое влияние осушение Каховского водохранилища окажет на Запорожскую АЭС, которая использует воду оттуда для охлаждения реакторов. Но МАГАТЭ и Энергоатом заявляют, что пока проблемы с этим не будет. По крайней мере в ближайшие месяцы.

3. Причины разрушения дамбы.

Украина обвиняет Россию в целенаправленном подрыве плотины. Москва же утверждает, что плотину якобы подорвала Украина.

При этом ни Украина, ни Россия пока не опубликовали видео самого момента взрыва, из-за которого началось обрушение дамбы. Те видео, которые появляются в сети неофициальные и не имеют подтвержденной достоверности. При этом ряд исследователей, а также американские спутники, зафиксировали неделю назад сильный взрыв на дамбе.

Третья версия - дамбу неделю назад никто не взрывал, а она обрушилась постепенно из-за ранее нанесенных повреждений в результате обстрелов. Хотя западные эксперты ее считают маловероятной. Так же как и российскую версию, что дамба обрушилась в результате обстрела.

Но примечательно, что в течение недели ни США, ни правительства других ведущих западных стран так пока и не назвали однозначно виновного в подрыве дамбы. Что говорит либо о том, что с их точки зрения ситуация неоднозначная и им еще нужно время, чтоб собрать доказательства. Либо о том, что они молчат по политическим причинам.

4. Военные последствия.

Что касается возможных военных последствиях для обеих сторон, то их обсуждение вращаются вокруг двух основных моментов.

Первый - разлив Днепра ниже Каховской ГЭС, возможно, сорвал украинскую десантную операцию в Херсонской области. Если бы она состоялась, то заставила бы РФ распылять резервы, снимая их со стратегически важного запорожского участка. А теперь, как заявляет украинское командование, Россия перебрасывают войска из Херсонской области в Запорожскую.

В то же время есть мнение, что это даст россиянам лишь краткосрочный выигрыш времени, поскольку Днепр возвращается в свое русло, а российские минные поля и укрепления на левом берегу были смыты наводнением. И успеют ли их восстановить в ближайшее время - пока вопрос. И по факту по итогам катастрофы оборонительные позиции РФ в Херсонской области могут на время ослабнуть. Кроме того, есть много свидетельств, что часть россиян не была заблаговременно предупреждена о разливе Днепра и спасалась вплавь. А некоторые потонули.

Второй момент - Днепр выше по течению значительно потеряет в ширине и, возможно, вернется до уровня до строительства дамбы Каховской ГЭС.

И это резко уменьшает значение водной преграды для обороны РФ по левому берегу Каховского водохранилища. В перспективе открывая ВСУ путь к наступлению на тот же Энергодар для выхода в тыл российской группировке на Запорожье.

Специалисты прогнозируют, что глубина Днепра на этом участке при худших раскладах все равно будет составлять около трех метров. То есть водная преграда у российских войск останется - но для ВСУ здесь явно откроется больше возможностей для форсирования реки. Плавающая бронетехника в Украине имеется (ее фото уже публиковали военные), вопрос - в каких количествах ее смогут применять.

Хотя в конечном счете вопрос десанта через Днепр - что под Херсоном, что в Каховском водохранилище - упирается в качество российской обороны и наличие резервов у Киева.

Если говорить о других последствиях, то Каховская катастрофа показала величайшую угрозу техногенных катастроф в результате войны. При том, что дамба Каховской ГЭС - не единственный и не самый опасный объект вблизи линии фронта. Буквально рядом находится Запорожская АЭС, проблемы с которой могут иметь намного более катастрофические последствия.

Это может добавить аргументов тем, кто выступает за скорейшее прекращение войны. Но, скорее, не сейчас, а в перспективе. Пока же все следят за наступлением ВСУ. И по его итогам и Украина, и Россия, и Запад, и другие страны мира, будут определяться со своими дальнейшими действиями.