В Херсонской области ввели ряд запретов в связи с чрезвычайной ситуацией после подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

На деоккупированных территориях запрещено:

- Въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения;

- С 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00.

- Стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки и т.п.);

- Проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и т.д. Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных возле позиций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

- Также запрещен въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там продолжается обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий откроют въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье. Кроме этого, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

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