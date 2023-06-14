В Украине не зарегистрированы случаи или подозрения заболевания холерой. Результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции, отрицательные.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"В пострадавших регионах сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

В МОЗ напомнили, что в водоемах на пострадавших территориях уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей, поэтому купаться или использовать воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Кроме того, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов.

Также в Минздраве определили три больницы-хаба в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской области для борьбы с возможной вспышкой инфекционных заболеваний в пострадавших от затопления регионах.

Ранее мы писали, что одесские власти предупредили людей о риске заражения холерой при контакте с водой после прорыва каховской дамбы.

Кроме того, на дне разрушенной Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ. Также в колодцах и открытых водоемах на пострадавшей территории могут быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок.