На территориях, затопленных после подрыва дамбы Каховской ГЭС, зафиксированы единичные случаи инфекционных заболеваний.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

Как заявил Кузин, с момента разлива реки Днепр ниже Каховской дамбы, в пострадавших от затопления регионах только пять пациентов были госпитализированы с инфекционными заболеваниями.

Замминистра подчеркнул, что низкий уровень заболеваемости был достигнут, в частности, благодаря своевременно организованному доступу населения к чистой питьевой воде, а также тому, что "население на подтопленных территориях получает таблетки для обеззараживания воды".

Вместе с тем он отметил, что на низкий уровень заболеваемости повлияла и плотность населения на этих территориях, которая на момент катастрофы была ниже, чем до полномасштабного вторжения войск РФ.

"Все же определенная часть населения Херсонской области покинула свои дома из-за боевых действий", — добавил Кузин.

Ранее "Страна" сообщала, какие инфекции представляют угрозу после катастрофы на Каховской ГЭС.

Как стало известно, в Херсонской области в воде обнаружили холерную и кишечную палочки.

А в Одессе, по результатам проб воды из Чёрного моря, на данный момент холеры нет, но обнаружен ротавирус и сальмонелла.