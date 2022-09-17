Медики раздают жителям Кривого Рога препараты для дезинфекции воды в колодцах.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Также министр сообщил, что в Кривом Роге проведен более ста исследований питьевой воды "для того, чтобы понять, повлияло ли увеличение потока воды на качество питьевой воды, и предотвратить возникновение инфекций кишечной группы".

Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявлял, что водоснабжение в городе после удара РФ по Карачуновской дамбе восстановлено.

После удара по Карачуновской дамбе в среду в реке Ингулец сильно поднялся уровень воды, в городе наблюдалось подтопление.

Вода в разлившейся реке Ингулец покраснела после попадания в дамбу. Чтобы избежать более масштабных последствий в Кривом Роге дамбу подорвали еще раз. Это должно было помочь избежать дальнейшего разлива Ингульца.

Два взрыва при содействии спасателей произошли в районе жилмассива Черногорка около полуночи, о чем заранее предупредили местных жителей.