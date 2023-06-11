После подрыва Каховской ГЭС к берегам Одессы с Херсонской области прибивает разных животных, в том числе и змей.

Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Испуганные люди позвонили в полицию, заявив о гадюке. Оказалось, что это водяной уж, не представляющий опасности для людей.

Но теоретически к Одессе может прибить и гадюку, отмечает Беляков. Директор зоопарка предлагает скидывать ему фото найденных змей.

Также местные паблики публикуют видео с побережья Чёрного моря в Одессе. С Херсонской области после Каховской катастрофы принесло много грязи, кустарника, камыша, разных предметов. В воде много погибшей рыбы.

Напомним, ранее под Одессой спасли собаку, которая приплыла на импровизированном плоту из обломков дома из зоны затопления в Херсонской области. Животное проплыло около 140 километров, его увидели в мусоре и спасли местные жители.

Также "Страна" писала, как в Херсоне из затопленного дома спасли мейн-куна, а на берег Одессы выбралась олениха.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.