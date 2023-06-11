В Одессе на побережье Чёрного моря нашли змею. Видео
После подрыва Каховской ГЭС к берегам Одессы с Херсонской области прибивает разных животных, в том числе и змей.
Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.
Испуганные люди позвонили в полицию, заявив о гадюке. Оказалось, что это водяной уж, не представляющий опасности для людей.
Но теоретически к Одессе может прибить и гадюку, отмечает Беляков. Директор зоопарка предлагает скидывать ему фото найденных змей.
Также местные паблики публикуют видео с побережья Чёрного моря в Одессе. С Херсонской области после Каховской катастрофы принесло много грязи, кустарника, камыша, разных предметов. В воде много погибшей рыбы.
Напомним, ранее под Одессой спасли собаку, которая приплыла на импровизированном плоту из обломков дома из зоны затопления в Херсонской области. Животное проплыло около 140 километров, его увидели в мусоре и спасли местные жители.
Также "Страна" писала, как в Херсоне из затопленного дома спасли мейн-куна, а на берег Одессы выбралась олениха.
Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.