Холеровидный вибрион обнаружили и в Одессе
В Одессе, как и в Николаевской области, обнаружен холеровидный вибрион в воде.
Об этом сообщает мэрия города.
По словам властей, он не является возбудителем холеры, но вызывает острые кишечные инфекции.
В мэрии добавили, что отобранная на анализ питьевая вода соответствует нормам. А у морской воды пониженная соленость - в 2,2 раза ниже нормы.
Недавно в Херсонской области в воде обнаружили холерную и кишечную палочки. Также наводнение в результате подрыва Каховской ГЭС загрязнило воду горюче-смазочными материалами и ядохимикатами.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Херсонской, Николаевской и Одесских областях запрещено купаться и ловить рыбу.
Ранее доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко сообщала, что помимо ужасающих экологических последствий взрыва на дамбе Каховской ГЭС, вызванное ее разрушением наводнение может привести к всплеску различных инфекционных и вирусных заболеваний - от холеры до гепатита и даже коронавируса.
А на днях главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин заявил, что на затопленных территориях уже зафиксированы единичные случаи инфекционных заболеваний.