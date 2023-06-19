В Одессе, как и в Николаевской области, обнаружен холеровидный вибрион в воде.

Об этом сообщает мэрия города.

По словам властей, он не является возбудителем холеры, но вызывает острые кишечные инфекции.

В мэрии добавили, что отобранная на анализ питьевая вода соответствует нормам. А у морской воды пониженная соленость - в 2,2 раза ниже нормы.

Недавно в Херсонской области в воде обнаружили холерную и кишечную палочки. Также наводнение в результате подрыва Каховской ГЭС загрязнило воду горюче-смазочными материалами и ядохимикатами.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Херсонской, Николаевской и Одесских областях запрещено купаться и ловить рыбу.

Ранее доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко сообщала, что помимо ужасающих экологических последствий взрыва на дамбе Каховской ГЭС, вызванное ее разрушением наводнение может привести к всплеску различных инфекционных и вирусных заболеваний - от холеры до гепатита и даже коронавируса.

А на днях главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин заявил, что на затопленных территориях уже зафиксированы единичные случаи инфекционных заболеваний.