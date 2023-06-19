В Николаевской области в воде обнаружили холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холеры.

Об этом сообщает областной центр контроля и профилактики болезней Министерства охраны здоровья Украины.

По состоянию на 18 июня холеровидный вибрион был выявлен в следующих местах:

р. Ингулец – Снигиревка;

Бужский лиман – пляж "Чайка", рекреационная зона "Намыв" в Николаеве;

р. Ингул – Николаев;

Днепро-Бугский лиман.

Также в Ингульце и Днепро-Бугском лимане превышен допустимый показатель кишечной палочки.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Херсонской, Николаевской и Одесских областях запрещено купаться и ловить рыбу.

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