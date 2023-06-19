В Николаевской области обнаружили холеровидный вибрион в воде
В Николаевской области в воде обнаружили холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холеры.
Об этом сообщает областной центр контроля и профилактики болезней Министерства охраны здоровья Украины.
По состоянию на 18 июня холеровидный вибрион был выявлен в следующих местах:
- р. Ингулец – Снигиревка;
- Бужский лиман – пляж "Чайка", рекреационная зона "Намыв" в Николаеве;
- р. Ингул – Николаев;
- Днепро-Бугский лиман.
Также в Ингульце и Днепро-Бугском лимане превышен допустимый показатель кишечной палочки.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Херсонской, Николаевской и Одесских областях запрещено купаться и ловить рыбу.
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