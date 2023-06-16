Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении взорвать Запорожскую АЭС.

Об этом президент Украины сказал в интервью NBC News.

"Россия хочет подорвать АЭС. Потому что, так же как и с дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера Запорожскую АЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По итогам осмотра станции он заявил, что ситуация на ней серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный. Гросси также отметил, что МАГАТЭ продолжит работу по оценке ситуации на ЗАЭС, а инспекторы организации останутся на объекте.

А сегодня президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сказал, что пятый блок Запорожской АЭС все-таки может быть переведен россиянами в наиболее безопасный режим эксплуатации - "холодный останов". По словам Котина, перевод в "холодный останов" последнего из шести энергоблоков ЗАЭС, который пока находится в "горячем останове", является логичным после снижения уровня Каховского водохранилища.