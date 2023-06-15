Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам осмотра Запорожской АЭС заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный.

Его слова передают российские СМИ.

Гросси показали наличие на пруду шандорных затворов, которые обеспечивают циркуляцию воды по всей станции. Россияне, которые сейчас контролируют станцию, утверждают, что их построили после подрыва Каховской дамбы.

Гросси отметил, что МАГАТЭ продолжит работу по оценке ситуации на ЗАЭС, а инспекторы организации останутся на объекте.

"Я разговаривал с руководством (станции - Ред.), они рассказали о своих планах. Инспекторы будут продолжать оставаться здесь", - сказал он.

По словам Гросси, "работа по оценке ситуации будет продолжаться".

Также он рассчитывает, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после прекращения боевых действий.

"Решение должно быть принято руководством станции. Но, безусловно, должны быть прекращены военные действия", - сказал он по итогам посещения ЗАЭС.

Гросси выразил надежду, что "когда это произойдёт, станция заработает на полную мощность".

Между тем в сети появился ролик, в котором виден уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС.

Напомним, 12 июня сообщалось, что Гросси направляется в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским, а затем поедет на Запорожскую АЭС.

Вчера СМИ написали, что глава МАГАТЭ отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС из соображений безопасности. Но сегодня он все-таки туда доехал.