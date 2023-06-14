Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС из соображений безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника украинского правительства.

Пока сообщается, что визит отложен на "несколько часов". По другой информации, визит переносится на завтра.

На ЗАЭС Гросси планирует проверить уровень воды в пруду-охладителе.

Накануне глава МАГАТЭ встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает Энергоатом.

Они обсудили конкретные шаги, необходимые для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС.

Президент поддержал предложение Гросси отправить в Украину группу экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовки предложений по конкретным направлениям помощи для преодоления этих последствий.

Reuters пишет, что Гросси в Киеве заявил, что "очень обеспокоен" тем, что атомная станция может быть охвачена контрнаступлением Украины.

Как сообщалось вчера, пока уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составляет 16,67 м, что вполне достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС.

Напомним, появились спутниковые снимки, показывающие уровень обмеления притока в охлаждающий пруд Запорожской АЭС.