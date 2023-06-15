Пятый блок Запорожской АЭС все-таки может быть переведен россиянами в наиболее безопасный режим эксплуатации - "холодный останов".

Об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин на встрече с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, есть надежда, что миссия МАГАТЭ и непосредственно глава агентства Рафаэль Гросси смогут убедить россиян, контролирующих станцию, обеспечить перевод блока в этот режим.

По словам Котина, перевод в "холодный останов" последнего из шести энергоблоков ЗАЭС, который пока находится в "горячем останове", является логичным после снижения уровня Каховского водохранилища и потери возможности подпитывать пруд-охладитель ЗАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко со своей стороны отметил, что это пока не критично - ситуация с обмелением водохранилища была бы проблемой для Запорожской АЭС, если бы станция работала.

Напомним, 9 июня Государственная инспекция ядерного регулирования Украины приняла решение перевести последний энергоблок Запорожской АЭС в режим "холодной остановки" из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище.

А сегодня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам осмотра Запорожской АЭС заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный.