Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Об этом он заявил в комментарии журналу The Economist.

"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ, идиотов в руководстве там не так много", - заявил глава ГУР.

Буданов отметил, что мир невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

Мы анализировали угрозу ядерного удара в отдельном материале.

Также в своей статье The Economist пишет, что здание ГУР Минобороны в Киеве дважды подвергалось ракетным ударам. Первый раз - в марте 2022-го. Второй раз - в конце мая этого года, после которой РФ утверждала, что якобы был тяжело ранен глава разведки Буданов.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

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