Здание ГУР Минобороны на Рыбальском острове в Киеве дважды подвергалось ракетным ударам.

Об этом пишет The Economist.

Первый раз - в марте 2022-го. "Офицеры вспоминают, что когда летели ракеты - вылетали окна. "Мужчины, ожидавшие в приемной встречи со своим боссом, упали на пол", - пишет издание.

Второй раз - в конце мая этого года, после которой РФ утверждала, якобы был тяжело ранен глава разведки Буданов. Журнал пишет, что ни здание, ни Буданов не пострадали.

"Баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники нацелились на его офис на Рыбальском острове. Они едва миновали его и соседний автомобильный мост, хотя беспилотники повредили другое здание", — пишет The Economist.

Ранее мы писали о том, что в России заявляли о тяжелом ранении главного украинского разведчика Буданова и его лечении в Германии.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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