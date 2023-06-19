Глава управления разведки Кирилл Буданов абсолютно здоров и потешается над заявлениями российских СМИ о своем тяжелом ранении.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Сегодня с утра был в кабинете, кабинет цел, все прекрасно, командир работает. В какой-то мере он даже потешается вниманию российской пропаганды", - сказал Юсов.

Накануне немецкий журнал Stern опроверг, что публиковал информацию о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов находится в коме. Такие сведения со ссылкой на Stern распространили российские СМИ.

Напомним, недавно в российских изданиях появилась информация о тяжелом ранении главы Главного управления разведки Кирилла Буданова во время удара РФ по Киеву 29 мая. Сообщалось, что он получил ранение, из-за которого был срочно госпитализирован и отправлен на вертолете сначала в Польшу, а оттуда - в Германию, где сейчас якобы находится в тяжелом состоянии.

В Украине уже заявляли, что слухи о ранении или гибели Буданова - это фейк. В частности, об этом сообщал Центр противодействия дезинформации.

Кроме того, на днях представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что с Будановым все в порядке и что он "весь в работе".