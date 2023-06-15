Российские СМИ заявляют о тяжелом ранении главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.

По данным российских изданий, ранение якобы произошло 29 мая во время удара РФ по Киеву.

Пресса утверждает, что ракета прилетела по комплексу зданий ГУР на улице Электриков в Киеве и попала в соседний с Будановым кабинет. В результате он получил ранение, из-за которого был срочно госпитализирован и отправлен на вертолете сначала в Польшу, а оттуда - в Германию, где сейчас якобы находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Украине уже заявляли, что слухи о ранении или гибели Буданова - это фейк. В частности, об этом сообщал Центр противодействия дезинформации.

А Минобороны Украины на прошлой неделе публиковало видео с Кириллом Будановым, молчаливо сидящим в своем кабинете.

Как ранее рассказывала "Страна", в начале мая российские паблики принялись писать о гибели главкома ВСУ Валерия Залужного. Поводом стало то, что он не смог провести видеовстречу с начальниками НАТО из-за ситуации на фронте. Тогда замминистра обороны Анна Маляр сказала, что информация о ликвидации главкома ВСУ не соответствует действительности.

В Минобороны добавили, что распространение таких слухов может быть предвестником покушения на главкома ВСУ и других украинских генералов.