Минобороны Украины, которое практически ничего не говорит о наступлении ВСУ на юге, продолжающемся уже неделю, выпустило ещё один ролик на тему "планы любят тишину".

В кадре сидит молчащий глава ГУР Кирилл Буданов и в конце идет надпись: "Продолжение следует. Планы любят тишину".

Напомним, сегодня ВСУ опубликовали видео из освобожденного села Благодатное в Донецкой области. Это первое за неделю официальное подтверждение наступательных действий Украины на этом направлении.

Чем может объясняться "тактика молчания" о наступлении, о котором говорит весь мир, мы уже писали: украинское командование не хочет объявлять о полномасштабном наступлении до тех пор, пока не будут какие-либо значимые успехи, чтоб не вызывать разочарование в обществе.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что происходит на южном фронте.

Тем временем война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала какие будут последствия для войны и природы после подрыва Каховской ГЭС.