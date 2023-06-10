Заместитель Министра обороны Владимир Гаврилов сообщил, что Украина на Вильнюсском саммите должна получить алгоритм вступления в НАТО.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

По словам Гаврилова, на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".

Он добавил, что, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, "я не думаю, что будут большие проблемы" с принятием решения по Украине.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате. Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", – сказал Гаврилов.

Напомним, экс-генсек НАТО назвал условие, когда страны НАТО могут ввести войска в Украину.

Также "Страна" писала, почему итоги саммита НАТО в Вильнюсе будут важны для хода войны в Украине.

Тем временем война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

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