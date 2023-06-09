Ни одна страна НАТО не заявляла о желании направить в Украину своих военных.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.

Тот заявлял, что некоторые страны Альянса могут захотеть самостоятельно направить свои войска в Украину, если на июльском саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности.

По словам Каллас, таких обсуждений не было.

"Все государства оказывают ту или иную помощь Украине. Но ни одна страна не заявляла о своем желании вмешиваться в эту войну, отправлять на нее своих военных, я о таких планах не слышала", - цитирует премьера национальное телерадиовещание Эстонии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал высказывание Расмуссена. Он заявил, что Запад не будет вводить свои войска на территорию Украины до окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если там не прозвучит обещаний принять Украину в Альянс после войны.

Мы анализировали, почему итоги саммита НАТО в Вильнюсе будут важны для хода войны в Украине.