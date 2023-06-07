Группа стран - членов НАТО может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, сообщает The Guardian.

"Расмуссен сделал свое замечание, поскольку нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вопрос о гарантиях безопасности будет стоять на повестке дня в Вильнюсе, но добавил, что НАТО – в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора – предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам", – пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не Киев не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если там не прозвучит обещаний принять Украину в Альянс после войны.

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