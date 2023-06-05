Российские СМИ продолжают распространять информацию о гибели украинского военного руководства. После слухов о гибели главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Александра Сырского появились сообщения о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По его данным, российские ресурсы утверждают, что Буданов якобы погиб в результате ракетного удара по ГУР, и в "Украинском доме" уже даже идет подготовка к его похоронам.

В ЦПД заявляют, что эти публикации - фейк.

Как ранее сообщала "Страна", в начале мая российские паблики принялись писать о гибели Залужного. Поводом стало то, что он не смог провести видеовстречу с начальниками НАТО из-за ситуации на фронте. Тогда замминистра обороны Анна Маляр сказала, что информация о ликвидации главкома ВСУ не соответствует действительности

Но тему гибели Залужного все равно продолжали обсуждать в российском информпространстве. В Минобороны Украины снова опровергли эти слухи. В ведомстве отметили, что распространение таких слухов может быть предвестником покушения на главкома и других украинских генералов.