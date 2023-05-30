В России объявили в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного.

Такая розыскная карточка появилась на сайте МВД РФ.

Там говорится, что Валерий Залужный разыскивается "по статье УК" и перечислены его данные - дата и место рождения. Других подробностей не сообщают.

Ранее в РФ объявили в розыск американского сенатора Грэма. Тот пообещал увидеться с объявившими его в розыск в Гааге.

Напомним, что 30 мая в РФ сообщили об атаке беспилотников в Москве. Соцсети публиковали видео их сбития.

Российские СМИ публикуют карту, судя по которой, большинство дронов были сбиты в районе резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, куда исчезли украинские олигархи.