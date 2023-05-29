Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что рад реакции России на его высказывания и объявлению его в розыск властями РФ.

Об этом он сообщил в Твиттере.

Грэм написал, что считает ордер на свой арест "знаком почета".

Американский сенатор полагает, что гнев у властей РФ вызвала его "приверженность Украине". Он отметил, что это его "невероятно радует". Грэм заверил, что продолжит "поддерживать свободу Украины".

Американский законодатель изложил следующее предложение российской стороне: "Я подчинюсь юрисдикции Международного уголовного суда, если это сделаете вы. Приходите и изложите свои аргументы наилучшим образом. Увидимся в Гааге!"

Напомним, сенатор посетил с визитом Киев и на встрече с Владимиром Зеленским заявил о "лучшей трате денег" США, имея в виду, вероятно, помощь Украине. Однако его речь смонтировали так, что эта фраза идет сразу после заявления Грэма о том, что "россияне умирают".

В РФ это вызвало крайне негативную реакцию. МВД России объявило его в розыск. А глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело.