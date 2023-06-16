С главой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым все в порядке, несмотря на распространяемые российскими СМИ слухи о его тяжелом ранении.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит", - сказал Юсов.

Он добавил, что минут 10 назад общался с Будановым, который "полон планов, весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач".

Напомним, в российских изданиях появилась информация о тяжелом ранении главы Главного управления разведки Кирилла Буданова во время удара РФ по Киеву 29 мая. Сообщалось, что он получил ранение, из-за которого был срочно госпитализирован и отправлен на вертолете сначала в Польшу, а оттуда - в Германию, где сейчас якобы находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Украине уже заявляли, что слухи о ранении или гибели Буданова - это фейк. В частности, об этом сообщал Центр противодействия дезинформации.

А Минобороны Украины на прошлой неделе публиковало видео с Кириллом Будановым, молчаливо сидящим в своем кабинете.