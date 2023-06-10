Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина зайдет в Крым, когда "будет тепло".

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, почему не сбылся прогноз главы разведки Буданова о том, что ВСУ войдут на полуостров этой весной, Юсов ответил: "Мы говорим о сценариях. Это же не ставка в букмекерской конторе и не отрывной календарь на стене".

"Коррективы происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими", - добавил он.

По мнению Юсова "неправильно обсуждать конкретные даты. Но думаю, что будет тепло".

Отметим, что в октябре Кирилл Буданов давал еще один несбывшийся прогноз - что к лету ВСУ выйдут на границы 1991 года и война закончится.

Также в конце апреля Буданов говорил, что "время еще есть" и что выйти на границы 1991 года – "вполне достижимая задача в этом году". По его мнению, в ходе контрнаступления "достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем".

Тем временем война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

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