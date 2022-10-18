Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил, что к лету война в Украине должна закончиться выходом ВСУ на границы 1991 года.

Такое мнение он высказал в интервью ютуб-каналу "Орестократия".

Также он считает, что до конца года ВСУ еще продвинутся вперед. В частности, речь идет о Херсоне.

Глава разведки полагает, что к лету война должна закончиться. И закончится она выходом Украины на границы 1991 года – с Донбассом и Крымом.

Что касается дня сегодняшнего, то самые тяжелые бои, по словам Буданова, сейчас идут в районе городов Бахмут и Соледар.

Напомним, что на днях советник ОПУ Михаил Подоляк озвучил еще более позитивный прогноз. Он считает, что война может закончится зимой.

А вот министр обороны Алексей Резников предпочитает отшучиваться на такие вопросы.

Наиболее предметно на эту тему высказывался главком ВСУ Валерий Залужный. "Страна" анализировала его статью о том, какой будет война в следующем году.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.