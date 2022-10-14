Война может закончиться зимой. Такой прогноз дал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Bild.

При этом Подоляк сказал, что в планы Украины не входит ведение боевых действий на территории России.

"Мы не будем заходить на территорию РФ. Мы ведём исключительно оборонительную войну. Мы понимаем, что нельзя оставлять незаконченную войну так, как это было сделано в 2014-2015 годах. Мы абсолютно объективно должны забрать всю территорию (Украины - Ред.) и абсолютно объективно можно вести после этого тот или иной переговорный процесс",— сказал советник Ермака.

Месяц назад маршал авиации Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер заявил: вероятность того, что в вооруженных силах РФ произойдет коллапс, и война в Украине закончится уже в этом году, составляет 30-40%.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.