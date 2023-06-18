Офицер украинского ГУР Денис Десятник, в прошлом израильский спецназовец, считает, что переоценивать перспективы контрнаступления ВСУ не стоит.

Об этом он сказал в интервью украинской ведущей Наталье Мосейчук.

По его мнению, война все равно закончится переговорами, на которых Украина может отдать некоторые территории – например, часть Донбасса.

"Говорить, что мы сейчас всех 100% выгоним за границы 1991 года и завтра мы победим - это чушь и бред. Все войны заканчивались переговорами", - заявил Десятник.

Тем временем газета The Wall Street Journal сообщает, что через две недели после начала контрнаступления Украина приостанавливает атаки из-за "огромных потерь". Однако украинские официальные лица "сохраняют оптимистичный тон" и говорят, что их силы продвинулись вперед по некоторым направлениям.

А эксперты американского "Совета по международным отношениям" считают, что к моменту завершения этого контрнаступления Украина может поменять свое отношение к переговорам с Россией. По их мнению, "даже если Запад усилит свою военную помощь, Украина все равно не сможет победить российские силы".