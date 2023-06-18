Через две недели после начала контрнаступления Украина приостанавливает атаки из-за "огромных потерь".

Об этом пишет Wall Street Journal.

"Украинские силы в основном остановили наступление, пока командиры подводят итоги последних двух недель и анализируют способы прорваться через российские линии без огромных потерь", - говорится в статье

Журналисты пишут, что российская авиация смогла нанести удары по украинским бронетанковым колоннам с западными образцами техники и остановить несколько атак.

Украинские официальные лица "сохраняют оптимистичный тон" и говорят, что их силы продвинулись вперед по ряду направлений.

Но, как пишет газета, эти продвижения "пока не представляют прямой угрозы основным линиям обороны России, построенным за несколько месяцев в Запорожской и Донецкой областях".

Отметим, что с пятницы поступает все больше сообщений о возобновлении атак ВСУ на юге. О них сообщают главным образом российские паблики. Детальнее об этих боях мы рассказывали в отдельном материале.

При этом New York Times сообщало, что Россия меняет тактику на поле боя. На Западе считают, что "готовясь к контрнаступлению, они улучшили дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, предвещая перемены в войне".