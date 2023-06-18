Украинские войска продолжают контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта.

Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

ISW отмечает, что ВСУ наносили локальные наземные удары западнее и южнее Кременной Луганской области.

Также замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом. А российские источники утверждали, что украинские подразделения атаковали северную и южную окраины Бахмута.

По данным аналитиков, украинские войска продолжали контрнаступление южнее, юго-западнее и юго-восточнее Великой Новоселки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, они проводили контрнаступательные операции к юго-западу и юго-востоку от Орехова Запорожской области.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что украинские войска еще не начали контрнаступление, а проводят наступательные действия с целью выявления слабых мест в защите РФ.

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