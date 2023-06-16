Украинские войска уже почти две недели ведут наступательные действия на южном фронте.

Сегодня оттуда поступало немало новостей, но, в основном, из российских Telegram-каналов. По их заявлениям, после нескольких дней относительной передышки там ВСУ вновь предприняли масштабные наступательные действия.

Во-первых, в районе села Пятихатки (направление от Орехова) куда, по утверждению российских пабликов, вошли украинские войска. Далее информация разноречивая. Часть пабликов пишет, что в ходе контратаки россияне выбили оттуда украинские подразделения на исходные позиции. Другие - что бои в Пятихатках продолжаются.

Во-вторых, вновь началось движение около Времьевского выступа, где, как утверждают российские телеграмм-каналы, ВСУ атаковали фронт между Новодонецким и Урожайным. Об изменениях линии фронта не сообщают, заявляют лишь, что бои продолжаются.

Украина эти детали не подтверждала.

Замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале написала, что на юге ВСУ ведут наступательные действия по нескольким направлениям сразу. Но на каких именно не указала.

"Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех. Постепенно продвигаются вперед. На сегодня до двух километров на каждом направлении", – написала она.

В то же время, по словам Маляр, на Бердянское и Мариупольское направления армия РФ стягивает резервы и усиливает обстрелы.

"Кроме того, наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей", – сказала замминистра.

Напомним, что сегодня Путин на питерском экономическом форуме заявлял, что "прямо сейчас" на Запорожском направлении идут атаки украинских войск.

Ранее мы подробно писали о ситуации на фронте в сегодняшнем итоговом материале.