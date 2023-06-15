Украинское контрнаступление идет медленно из-за минных полей и препятствий, а также российских оборонительных действий.

Об этом пишет британский телеканал Sky News со ссылкой на оценки западных чиновников.

Они говорят, что российские силы "в целом хорошо оборонялись" и отступали между тактическими рубежами.

"Этот маневренный подход к обороне оказывается сложным для украинцев, а также дорого обходится атакующим силам, поэтому наступление в данный момент идет медленно", - заявили официальные лица.

Поэтому, по их словам, "еще рано говорить", будет ли контрнаступление успешным или нет. Но собеседники уверены, что идет уже полноценное наступление, а не разведка боем.

"Это гораздо больше, чем прощупывание. Это полномасштабные перемещения бронетехники и тяжелой техники в российскую зону безопасности и продвижение вперед", - сказали чиновники, напомнив, что Украине удалось освободить "как минимум четыре села".

Напомним, по данным украинского Генштаба, существенных изменений на участках фронта, где ВСУ на днях пошли в активное наступление, за сутки не произошло.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия при наступлении несет в разы меньше потерь, чем российские войска.