Под Великой Новоселкой продолжаются бои в районе села Макаровка.

Об этом сообщил сегодня утром спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Западнее продолжаются бои в районах деревень Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

Отметим, что это те же населенные пункты, которые фигурировали в украинских сводках вчера. То есть существенных изменений на участках фронта, где ВСУ на днях пошли в активное наступление, за сутки не произошло.

"На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное, имели успех" , – сказал Ковалев.

Напомним, что ранее в Минобороны перечислили освобожденные за неделю семь поселков Донецкой и Запорожской областей.

А также, что по данным британской разведки, силы РФ усилили авиаудары по ВСУ на юге Украины.

Война в Украине идет 477-й день. Мы следим за новостями 15 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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