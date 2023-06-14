Агентство Reuters опубликовало фото из недавно освобожденных сел под Великой Новоселкой Донецкой области - Нескучного и Сторожевого.

Кроме разрушенных домов и подбитой военной техники журналисты сняли несколько мертвых тел. Как говорится в репортаже, это российские солдаты.

Украинские военные сообщили Reuters, что в боях за Сторожевое погибли 50 россиян.

Ранее в ВСУ назвали новые цифры потерь российских войск на южном фронте.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.