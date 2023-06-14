За последние две недели наблюдается увеличение количества боевых вылетов российской тактической авиации, особенно над югом Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

"Это почти наверняка было ответом на сообщения об усилении украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы России (ВКС) пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха", - говорится в отчете.

В то же время, несмотря на увеличение количества вылетов, их ежедневная скорость остается намного ниже, чем пиковая до 300 ежедневных боевых вылетов в начале войны, сообщают в британской разведке.

Отмечается, что с начала вторжения юг Украины часто был более доступен для операций российской авиации по сравнению с другими участками фронта.

По данным разведки, за последний год ВКС увеличили использование оружия класса "воздух-поверхность", такого как планирующие бомбы, которые позволяют штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что Россия, вероятно, перешла от получения небольших партий иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям кораблями из Ирана через Каспийское море.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.