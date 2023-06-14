В среду, 14 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

2. За прошедшие сутки силы РФ нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге. Было уничтожено 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

3. Кроме того, россияне нанесли 39 авиаударов, 62 обстрела из РСЗО.

4. За минувшие сутки на передовой в Луганской и Донецкой области произошло 28 боевых столкновений. На Лиманском направлении россияне безуспешно атаковали в районах Веселого и Раздолевки. На Бахмутском направлении - по направлению Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка.

5. В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт. Так, из поселка Очеретуватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей.

6. В порту Бердянска происходит наполнение сухогрузов похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами. В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию России.



Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.