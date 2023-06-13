Оперативная информация по состоянию на 18.00 13 июня 2023 года по российскому вторжению в Украину.

нанесен ракетно-авиационный удар 16 крылатыми ракетами и четырьмя "Шахедами" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилым домам в Кривом Роге. Украинские ПВО уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

в течение суток произошло 22 боевых столкновения. Наступательные действия велись в районах населенных пунктов:

- на Лиманском направлении - Веселого и Раздоловки;

- на Бахмутском направлении - Орехово-Васильевки и Белой Горы;

- на Марьинском направлении - Марьинка.

- на Лиманском направлении - Веселого и Раздоловки; - на Бахмутском направлении - Орехово-Васильевки и Белой Горы; - на Марьинском направлении - Марьинка. традиционно отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях "противник продолжает вести оборонительные действия". Об освобождении украинскими войсками населенных пунктов ничего не говорится.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.