Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Стороны обсудили ситуацию на фронте.

"На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", - рассказал Залужный Милли.

Также собеседники говорили о том, что именно Украина хотела бы получить в результате очередного заседания контактной группы в формате "Рамштайн".

"Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и возможности для контрбатарейной борьбы", - отметил по этому поводу Залужный.

Залужный регулярно докладывает Милли о ситуации в Украине. Так, 19 мая он сообщил американскому военному, что ВСУ продолжают вести оборонную операцию и подготовку к дальнейшим действиям.

А в самом конце мая стороны обсудили дальнейшую работу над усилением ПВО Украины. Среди приоритетных потребностей ВСУ Залужный назвал дальнобойные снаряды, а также дополнительные системы ПВО и истребители F-16.