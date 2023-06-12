В парламенте Британии ожидают, что Украина нанесет сильный удар на Донбассе в ближайшие дни
Глава парламентского комитета Британии Тобиас Эллвуд считает, что Украина может нанести удар большими силами на Донбассе в ближайшие дни.
Об этом он заявил в эфире Sky News.
"В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса", - сказал Эллвуд.
Он отметил, что ВСУ проводят зондирующие и формирующие операции" в поисках слабого места российской обороны, а "основные силы Украины все еще находится в резерве, готовые к этой атаке".
Напомним, сегодня украинские военные сообщили об освобождении Новодаровки в Запорожской области, а вчера сообщалось, что ВСУ освободили три села на Времьевском выступе (Донецкая область) - Благодатное, Нескучное и Сторожевое.
Кроме того, сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый также сообщил о продвижении украинской армии еще на 250-700 метров под Бахмутом.
Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.