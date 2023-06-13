Россия, вероятно, перешла от получения небольших партий иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям кораблями из Ирана через Каспийское море.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

Поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета безопасности ООН, отмечают в британской разведке.

"Этот международный транзитный коридор Север-Юг приобрел гораздо большее значение после вторжения. Это позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способами, которые, как она надеется, менее уязвимы для международных санкций", - говорится в сообщении.

По данным разведки, Россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Скорее всего, РФ инвестирует в БПЛА OWA-UAV, потому что они обеспечивают относительно дешевый ударный потенциал большой дальности.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия планирует производить иранские беспилотники на своей территории.

Напомним, сегодня ночью было по Украине выпущено 14 крылатых ракет и четыре "Шахеда". Ракеты были выпущены бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспия, а дроны - с южного направления.